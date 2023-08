Stromae fait son retour sur les réseaux sociaux et donne de ses nouvelles

Le chanteur avait expliqué avoir besoin d’un temps de repos et de rémission plus long qu’il ne l’imaginait. Tous les concerts qu’il devait donner et les prestations prévues lors de festivals ont été annulés.

Depuis, c’était le silence radio jusqu’à cet été où il a souhaité un très bel été musical à ses fans. Aujourd’hui, Stromae fait un retour remarqué puisqu’il a décidé de fêter les 10 ans de son album emblématique “Racine Carrée”.

”En 2013, personne n’aurait pu prédire que cette douzaine de chansons patiemment créées par Stromae dans son grenier allait devenir le plus grand succès francophone de la décennie”, peut-on lire en commentaire de la publication.

À lire aussi

Il poursuit : “Dix ans après, la fierté et la joie du travail accompli demeurent toujours intactes. Retour sur cet album de tous les records et sur cette période inoubliable passée avec vous.”

Et ce n’est pas tout ! Le Belge vient tout juste d’annoncer une édition collector limitée de l’album mythique. “Une réédition (format vinyle ou CD) enrichie d’u livre photos – un journal de bord de l’album et sa tournée XXL avec des archives inédites qui vous plongeront en plein cœur de cette belle aventure.”

Les 2 formats sont disponibles dès maintenant en précommande sur la boutique en ligne stromae.store et dès demain 9h sur les sites marchands.