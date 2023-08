"Pendant les tournages, j’adorais qu’on me mette la main aux fesses": Brigitte Bardot se livre dans un entretien

À lire aussi

L’octogénaire est aussi revenue sur l’atmosphère des plateaux de cinéma de son époque, en affirmant que “les ambiances étaient libres, familiales” ajoutant même que “pendant les tournages, j’adorais qu’on me mette la main aux fesses”.

Sur sa vision du mouvement #MeToo, Brigitte Bardot tend à dédramatiser la situation du harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma : “Moi, on ne m’a jamais violée, jamais. Ou bien j’étais consentante !" raconte-t-elle, avant de poursuivre : "Mais, si les filles étaient d’accord, pourquoi pas ? J’en ai connu qui, pour décrocher un rôle, ne disaient pas non au producteur. C’était leur problème. Ça ne me regardait pas.”