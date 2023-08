Séjourner gratuitement dans la maison d’Ashton Kutcher et Mila Kunis sur la plage californienne, c’est possible

Pour Mila, c’est certain que ces personnes apprécieraient l’expérience. Pour Ashton, c’est donc une affaire conclue : “Ok, donc on le fait.” Et l’acteur coupe la vidéo juste après la réaction de sa fidèle comparse : “Quoiii ?”.

L’idée “vraiment stupide” s’est concrétisée. Sur Airbnb, le couple propose aujourd’hui de louer gratuitement leur villa située sur la plage, à Santa Barbara. L’invitation est donnée pour le samedi 19 août, et maximum quatre personnes. Ashton et Mila promettent notamment un dîner en tête-à-tête avec eux.

”À quelques pas de la plage et avec une vue magnifique sur les montagnes de Santa Ynez, vous ne manquerez pas de sites et d’activités pour passer un séjour d’été inoubliable”, écrit le couple hollywoodien.

Les réservations pour la maison d’hôte ont été ouvertes ce mercredi à 10 heures du matin. C’est (pour le moment) l’unique date.

Pour un séjour d’une nuit le samedi. Les invités seront accueillis par le couple et “partiront comme si nous étions de vieux copains”, a ajouté Kutcher dans sa légende Instagram.

Pour avoir une chance d’être sélectionné, il vaut mieux avoir un profil Airbnb actif avec un bon historique, être en mesure de fournir une pièce d’identité valable, et dernière demande : “Faites-nous savoir s’il y a des allergies ou des restrictions alimentaires que nous devrions garder à l’esprit.”