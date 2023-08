À 8 ans, la princesse Charlotte est l’enfant la plus riche du monde devant son frère George

"Charlotte effect"

3,6 milliards de livres sterling, soit environ 4,2 milliards d’euros. Voilà le montant de la fortune de la fille de Kate Middleton tranche Electric Ride on Cars, la compagnie britannique spécialisée dans les jouets derrière cette étude. Selon l’entreprise, Charlotte, 8 ans, bénéficierait en effet déjà du “Kate effect”, la faculté inégalée de sa maman à marquer et à influencer l’industrie de la mode. “De longue date, les choix vestimentaires et cosmétiques de la princesse ont des répercussions plus qu’importantes sur le chiffre d’affaires des marques auxquelles elle accorde sa confiance”, note Vanity Fair.

Étant 3e dans l’ordre de succession, Charlotte a davantage de liberté en ce qui concerne ses tenues. C’est ce qui explique pourquoi elle a chipé la première place du podium à son grand frère qui, en qualité de roi en devenir, doit respecter un protocole plus strict. La jeune princesse est donc influenceuse (et milliardaire) bien malgré elle.