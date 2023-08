”Il ne perd pas le nord”

Stromae profite en effet des 10 ans de la sortie de son album culte Racine Carrée pour proposer une édition anniversaire décrite comme “collector” et “exclusive”. Ce 16 août, Paul Van Haver a dévoilé cette “réédition (format vinyle ou CD) enrichie d’un livre photos – un journal de bord de l’album et sa tournée XXL avec des archives inédites” sur les réseaux sociaux. Le but ? Replonger les fans “dans cette belle aventure”. Son prix ? 137 euros pour le coffre vinyle. Certains internautes ont partagé leur déception dans les commentaires.

”Incroyable album, mais le prix est totalement injustifié… Comme l’impression d’être pris pour des pigeons, dommage”, “tellement décevant ! Annoncer une surprise pour au final voir un coffret à plus de 130 euros et un contenu si vide… Paul va de surprises en surprises des plus mauvaises !” ou encore “pardon ? Ok Paul est 'malade' mais il ne perd pas le nord quand il s’agit de vendre un coffret insignifiant sans aucun bonus ni inédit à un prix plus que modeste ?”, peut-on lire sur Instagram de son label Mosaert.