"Je suis un peu choquée": Britney Spears réagit à son divorce

Ce samedi, l’interprète de Toxic a posté une vidéo sur son compte Instagram accompagnée d’un long commentaire sur cette séparation : “Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans c’est long pour être avec quelqu’un donc je suis un peu choquée mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi car honnêtement ça ne regarde personne !!!”

La chanteuse poursuit en expliquant avoir reçu beaucoup de messages de soutien après cette annonce : “Par une sorte de télépathie, j’ai reçu tellement de messages d’amis qui me font chaud au cœur et je vous remercie ! J’ai joué les fortes depuis bien trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin d’être la réalité et je pense qu’on le sait tous. J’aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment mais pour une raison ou une autre, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !” Avant d’ajouter : “On est censé être aimé inconditionnellement… pas sous conditions. Alors je serai aussi forte que possible et je ferai de mon mieux et je me débrouille plutôt bien ! Bref, bonne journée et n’oubliez pas de sourire !”

Libérée d’une tutelle exercée par son père en 2021, la star mondiale devrait publier ses mémoires à l’automne.