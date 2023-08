Trente ans après cette fusillade qui a bouleversé l’industrie du rap américain, des procureurs du Nevada ont, selon eux, réuni suffisamment de preuves pour poursuivre le présumé auteur des faits. Son nom ? Keefe D. Il a 60 ans aujourd’hui et se serait vanté à plusieurs reprises d’avoir assassiné la légende.

Une perquisition a déjà eu lieu l’an dernier tandis que, selon plusieurs sources policières citées par The US Sun, il serait bientôt inculpé. Lors de certaines déclarations, il aurait affirmé qu’il était bien présent dans la voiture et qu’il a remis l’arme du crime à son cousin Orlando Anderson après avoir tiré les coups de feu mortels. Deux ans après la mort du rappeur de 26 ans, Orlando Anderson a également été tué et il n’y a jamais eu d’aveux.

Les procureurs sont optimistes pour coffrer Keefe D. Ils estiment avoir un dossier suffisamment solide. D’ici un mois, une audience aura lieu et devra décider si les nouvelles preuves sont suffisantes pour ouvrir, enfin, un procès.

L’an dernier, Keefe D avait déjà menacé Reggie Wright Jr., ex-garde du corps chez Death Row, à propos de l’affaire Shakur. Le garde du corps avait annoncé que Keefe D “avait dû avoir la chiasse ces deux dernières semaines” à cause de la police qui frappe aux portes pour obtenir des réponses. Par ailleurs, il avait indiqué que Keefe D “serait arrêté dans l’année”. Prédiction qui ne s’est pas vérifiée puisqu’il est toujours en liberté.

Des propos qui n’ont pas plu à l’intéressé qui lui avait répondu directement dans un podcast, sans nier son implication une nouvelle fois. “Si je dois être arrêté, il faudra que tu sois menotté avec moi. Pour tous les trucs que tu as faits. Je suis presque sûr qu’il est impliqué dans le meurtre de Biggie. Si je vais en prison, tu y vas avec moi. La différence entre toi et moi, c’est qu’en prison, je resterai droit, et pas toi, parce que tu es faible.”

Pour rappel, Tupac Shakur était assis à côté de Suge Knight, le patron de sa maison de disque au passé et à la réputation plus que sulfureuse. Ils étaient dans une BMW noire lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée pour ouvrir le feu. Le rappeur a été touché et a lutté pendant plusieurs jours avant de succomber à ses blessures à l’hôpital.

Quelques mois après cet assassinat, c’est Notorius B.I.G., d’abord ami puis ennemi de Tupac Shakur, qui a été assassiné.