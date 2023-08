”Mon visage change”

”Ils sont là du genre : 'Mais qu’a-t-elle fait à son visage ?' Et moi je me dis : 'Abrutis, je vieillis tout simplement !' Cela ne veut pas dire que j’ai fait une mauvaise chirurgie. C’est juste comme cela que ça se passe”, a-t-elle déploré dans Allure.

La Sud-Africaine de 48 ans veut embrasser les années qui passent avec grâce et naturel. “Mon visage change et j’aime le fait qu’il change et vieillisse. […] Mais je pense aussi que les femmes veulent vieillir d’une manière qui leur convient. Je pense que nous devons faire preuve d’un peu plus d’empathie à l’égard de notre parcours à tous”, a confié l’égérie Dior, maman de deux enfants. Charlize Theron a également glissé qu’elle ne prendrait plus jamais de poids de façon spectaculaire pour un rôle comme elle l'avait fait pour Tully.