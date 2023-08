Emmanuel Macron faisant un jogging torse nu ou sur un bateau avec son épouse : les photos officielles des vacances du président français dévoilées

Surf et footing

Appels en visioconférence à son bureau, corde à sauter dans un short de l’Olympique de Marseille, footing torse nu, escapade en bateau avec son épouse Brigitte Macron, session de foil surfing dans les eaux claires du Var… Soazig de la Moissonnière, sa photographe officielle depuis 2017, a immortalisé l’été du président français via quelques clichés triés sur le volet.

En tout et pour tout, Emmanuel Macron aura passé vingt jours au Fort Bregançon pour se ressourcer après une année plus que mouvementée marquée par la mort de Nahel, la grève des éboueurs et la réforme des retraites ou encore un remaniement en juillet. Le Chef d’État a ensuite rallié la capitale ce 21 août et il a assisté à son premier conseil des ministres de la rentrée, ce mercredi 23 août. “On devra faire des choix, et ne pas multiplier les projets”, a-t-il d’ores et déjà déclaré à l’Élysée.