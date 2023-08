"Cette série est un phénomène"

”La nuit, je n’arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera 'Honte !' et lui jettera des excréments dessus”. Tels étaient ses propos dans les colonnes du Sun. Sa chronique a suscité une énorme polémique et ses propos ont été qualifiés de misogynes. En janvier 2023, Variety annonçait même que Jeremy Clarkson allait être lâché par Amazon Prime Video, plateforme qui diffuse sa série agricole à succès Clarkson’s Farm. Mais Meghan Markle n’aura manifestement pas la satisfaction de voir le présentateur se faire évincer.

Selon Newsweek, le succès est tel qu’Amazon aurait changé son fusil d’épaule. “Je ne peux pas vous dire à quel point cette série est un phénomène et son impact sur la communauté agricole est énorme”, a reconnu Dan Grabiner, en charge des créations originales de la plateforme sur le territoire britannique. Ce 24 août, Jeremy Clarkson a d’ores et déjà tweeté que des “nouvelles fantastiques” allaient être annoncées prochainement. Un camouflet de plus pour la duchesse de Sussex ?