Lorsqu’Alexandre voit le jour en 2003, son père est encore prince héréditaire de Monaco. En 2005, sa mère Nicole Coste donne une interview à “Paris Match” où elle révèle l’existence du petit garçon, voulant accélérer le processus de reconnaissance de l’enfant par Albert de Monaco devenu entre-temps prince souverain.

Comme il s’y était engagé, le prince Albert reconnaît Alexandre, de même que Jazmin née en 1992 de sa brève relation avec l’Américaine Tamara Rotolo. Les deux enfants du prince nés hors mariage, ne sont pas dynastes et ne peuvent à ce jour prétendre au trône de la Principauté. En revanche, ils sont les héritiers du prince au même titre que leurs demi-frère et demi-sœur le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Alexandre a grandi avec les deux autres enfants de sa mère à New York, Londres, Monaco et Genève. La religion occupe une place importante dans sa vie. Sa marraine est la princesse Stéphanie, sa tante.

Tout en mesurant bien la portée de ses déclarations, Alexandre tient à préciser qu’il porte bien le nom de Grimaldi et non pas celui de sa mère comme on l’écrit dans la presse. “Mon père s’appelle Grimaldi, il est logique que je porte son nom. Je me serais appelé Duchemol si mon père avait été M. Duchemol ! Je ne me suis d’ailleurs jamais appelé Coste ou Coste-Grimaldi. Sur aucune pièce d’identité, à l’école ou sur mes diplômes. Ceux qui m’appellent ainsi ont une attitude malveillante. Que Google et autres affichent ma vraie identité tout en respectant ma vie privée ! ”

Il évoque avec tendresse ses petits frère et sœur Jacques et Gabriella mais on le sent plus proche de sa demi-sœur Jazmin Grace en raison de leur âge et malgré la distance géographique. Jazmin qui vit en Californie, ne manque jamais de publier des photos de leurs retrouvailles lors de leurs vacances à Monaco ou à New York lors d’un déjeuner avec leur père. Alexandre et Jazmin avaient été conviés au mariage de Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie.

Actuellement, Alexandre Grimaldi se concentre sur ses études de gestion d’entreprise dans une université en Angleterre. Questionné sur son attrait pour le monde la mode, il répond en toute franchise : “Mon père est prince et chef d’État, je ne m’imagine pas personnellement défiler sur un podium. En revanche, si une marque prestigieuse me demande d’être son ambassadeur et que son image me ressemble, pourquoi pas”. Alexandre Grimaldi pourra le cas échéant demander conseil à ses cousins Charlotte, Pierre, Beatrice et Pauline qui sont l’image de Chanel, Dior femme, Dior homme et à la tête de sa propre maison de couture.

Soulignant qu’il a beaucoup de chance d’avoir deux parents très bienveillants, Alexandre Grimaldi se verrait bien à terme s’impliquer dans la création d’une organisation caritative mais pour le moment : priorité aux études !