Elton John a été hospitalisé à Monaco

Britney Spears sort un duo avec Elton John, sa première nouvelle chanson depuis 2016

La première nouvelle chanson de Britney Spears en six ans est sortie vendredi, un duo avec la légende britannique Elton John intitulé "Hold Me Closer". Le morceau sort moins d'un an après l'annonce de la fin de la tutelle controversée exercée principalement par son père, Jamie Spears.