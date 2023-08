Atteinte d’un cancer du sein, Caroline Receveur donne des nouvelles positives: “Je suis très confiante, je suis entre de bonnes mains”

”Il m’en restera deux. Je vais terminer mi-octobre ma dernière chimiothérapie et un mois après, j’ai une opération. Je ne sais pas encore si j’aurai une mastectomie ou pas. En fonction de l’opération, ils arrivent à déceler ou non des cellules cancéreuses encore actives et dans ce cas-là, si jamais j’ai encore des cellules, je continuerai mon protocole avec un petit peu de chimiothérapie. Je suis confiante surtout que j’ai eu des bonnes nouvelles il y a une dizaine de jours sur l’évolution de mon nodule”, a précisé Caroline Receveur.

”Je suis très confiante, je suis entre de bonnes mains ici à Dubaï. Je prends avec beaucoup de bienveillance ce qu’il m’arrive. Je suis heureuse. Ce que je traverse actuellement, ce sont des moments lourds, pesants parfois mais ça va, je vais bien, je vis bien ce qu’il m’arrive. Je suis positive, j’avance, je suis confiante et je suis heureuse malgré tout, et même encore plus parce qu’on savoure la vie différemment”, confie l’influenceuse. “Je ne suis pas dans un combat, je ne suis pas contre tout ce qu’il m’arrive. Au contraire, j’apprends et je comprends tellement de choses”, a-t-elle conclu.