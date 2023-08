86.000 euros l’année

Prônant l’excellence, cette école située non loin de Cardiff coûte environ 86.000 euros par année. Ses airs de château grandiloquent lui valent parfois le surnom de “Poudlard de la royauté”. Tout comme sa grande soeur, la princesse héritière Leonor, l’adolescente de 16 ans va y poursuivre son éducation cette année.

Le Palais royal d’Espagne a partagé plusieurs clichés de cette rentrée des classes à la saveur particulière. On y voit Felipe VI et la reine Letizia et leur fille cadette, tout sourire, devant le Pavillon du Prince, la résidence du couple royal. Sofia a également fait ses adieux à Jan, l’adorable labrador noir de la famille royale espagnole. La princesse Leonor, elle, a débuté sa formation militaire cet été. La future reine a rallié l’Académie militaire de Saragosse le 17 août dernier. Elle marche ainsi dans les pas de son père, mais aussi de son grand-père, le roi émérite Juan Carlos.