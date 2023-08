Soudés

Le 9e comte Spencer s’est emparé de son compte Instagram personnel pour marquer cet anniversaire maussade avec un cliché pris lors de leur enfance tumultueuse. On y voit la future épouse du prince Charles vêtue d’une petite robe rose à rayures avec son petit frère à ses côtés. C’est à peu près à cette époque que leurs parents entamèrent un divorce à couteaux tirés. “Mes parents étaient occupés à résoudre leurs problèmes. Je voyais toujours ma mère pleurer, Papa ne nous parlait jamais”, avait confié Lady Di sur le sujet de son vivant.

À lire aussi

“Diana et moi avions deux sœurs aînées qui étaient absentes. Alors elle (Lady Diana, Ndlr) et moi étions très présents l’un pour l’autre, nous en discutions souvent”, s’était rappelé Charles Spencer dans son ouvrage The White Ship, sorti en 2020. La photo souvenir de ce frère et de cette sœur si soudés malgré les épreuves a ému les 144.000 followers du comte britannique.