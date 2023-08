”Personne pour m’aider”

Si les “Invictus Games”, dont la prochaine édition se déroulera en Allemagne, sont évidemment le principal objet de ce documentaire, le prince Harry s’est laissé aller à de nouvelles confidences tranchées. Il s’est épanché sur sa santé mentale et son stress post-traumatique, et il y déplore le manque de soutien de sa famille après le décès de sa mère, Lady Diana, en 1997. “Ce qui a été le plus compliqué pour moi, c’était de n’avoir personne pour m’aider. Je n’avais pas de structure de soutien, de réseau, ou même de conseils d’expert pour identifier ce qui n’allait pas chez moi”, estime l’époux de Meghan Markle.

Harry a entamé une thérapie à l’âge de 28 ans après des années à “réprimer” ses émotions. “Je n’avais pas d’émotions. Je n’arrivais pas à pleurer, je n’arrivais pas à ressentir. Je ne savais pas ce que c’était à l’époque. Et ce n’est que plus tard dans ma vie, à l’âge de 28 ans, qu’il s’est produit une circonstance où les premières bulles ont commencé à sortir. Puis tout d’un coup, c’était comme si quelqu’un avait secoué la bouteille et elle a fait 'pouf'… et c’était le chaos”, a-t-il ajouté. Le prince Harry avait déjà accablé la famille royale dans Le Suppléant, ses mémoires. Heart of Invictus est disponible sur Netflix depuis le mercredi 30 août.