"Il a été le plus fidèle des fans": Julien Clerc sort du silence après la mort accidentelle de son demi-frère Gérard Leclerc

C’est auprès de nos confrères du Parisien que Julien Clerc s’exprime sur son demi-frère en mentionnant qu’il était “le plus fidèle des fans”. “Nous n’étions séparés que de quatre ans. Nous avons dormi dans la même chambre quand nous étions enfants. Et il a toujours été très proche de moi et en particulier, je dirais, de l’artiste. Il a été le plus fidèle des fans. Comme je l’ai dit lors de ce concert, c’était agréable d’être admiré par son petit frère. C’était très réconfortant pour moi”, explique l’interprète de “Ma préférence”.

Quelques jours après l’accident qui a coûté la vie du journaliste, Julien Clerc donnait un concert. “Serge Lama m’a envoyé un texto, en me disant 'Chante, chante, chante. Il n’y a plus que cela à faire'. J’ai presque envie de dire que c’est notre devoir, en tant qu’artiste. Et ce soir-là, j’ai donc chanté en pensant à mon frère et il y avait peut-être encore plus de plaisir que d’habitude”, déclare l’artiste.