Vendredi 1er septembre, sa soeur Claudette a livré un témoignage poignant sur Céline Dion qui vit des moments difficiles pour l’édition canadienne du magazine Hello !.

Claudette Dion s’est livrée sur l’état de santé de sa sœur Céline qui est atteinte du syndrome dit de “l’homme raide” qui est reconnu comme étant un trouble neurologique très rare. La chanteuse avait annoncé sa maladie sur les réseaux sociaux au travers d’une vidéo publiée en décembre 2022. De tout ce malheur médical, résultait une valse d’annulations de concerts pour l’interprète de My Heart Will Go On qui devait faire le tour de l’Europe en 2023 et 2024.

À lire aussi

Céline Dion se montre très courageuse dans son combat contre la maladie, c’est “une femme forte” qui “fait tout pour s’en remettre” comme l’indique sa grande sœur Claudette Dion qui parle d’une.” maladie que l’on connaît si peu” et évoque le fait que sa sœur fait face à “des spasmes qui sont impossibles à contrôler”.

La chanteuse et ses proches attendent désormais des progrès de la science pour que Céline puisse se débarrasser du syndrome. “Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour la soutenir, pour soulager sa douleur, nous croisons les doigts pour que les chercheurs trouvent un remède à cette terrible maladie”, relaie Claudette qui a aussi été chanteuse.

Céline Dion ne semble donc pas prête de revenir sur le devant de la scène suite à ces nouvelles peu rassurantes sur son état de santé.