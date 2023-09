D’après les informations dont on dispose, l’acteur âgé de 56 ans prenait des cours de perfectionnement de conduite. Seul en cause, il aurait été éjecté de sa moto et aurait violemment percuté le sol. L’AFP indiquait ce lundi matin que Mathieu Kassovitz se trouvait dans un état de santé “préoccupant” et souffrait “de blessures sérieuses à une cheville et au bassin”.

Ce lundi en fin de journée, sa famille a donné davantage de détails. Son père a tenu à rassurer, déclarant que les opérations de la nuit – au niveau d’une cheville, d’une jambe et du bassin – s’étaient bien déroulées. “Mathieu va commencer un processus normal de guérison, de repos et de remise en forme”, indique un communiqué diffusé par l’agente de Peter Kassovitz.

Les jours de l’acteur ne sont donc heureusement plus en danger.