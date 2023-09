Le chanteur Renaud bientôt à nouveau papa !

Renaud est en couple avec Cerise, 42 ans, depuis un an. Fan de longue date, cette dernière lui avait offert un cadeau qui l’a touché pour ses 70 ans. Il l’a alors invité pour la remercier et depuis, ils sont inséparables.

Au Parisien, il avait confié être fou amoureux et que l’arrivée de Cerise dans sa vie a tout changé : “Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontré la première fois il y a six ans sur un plateau télé. Elle portait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise.”

Renaud est déjà le père de Lolita, qu’il a eue avec sa première femme Dominique. Elle est née en 1980. En 2006, sa deuxième épouse, Romane a donné naissance à Malone.