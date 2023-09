"Jean-Jacques a l’intelligence d’éviter un come-back malheureux, qui n’arrivera jamais" : un ami d’enfance de Goldman sort du silence

Jean-Jacques Goldman, dont la biographie écrite par Ivan Jablonka défraye la chronique, fait la une du Télé Star. Selon le magazine et un ami de lycée de Goldman, le chanteur aurait définitivement raccroché le micro et le stylo pour se consacrer uniquement à sa vie de famille entre Londres et Marseille.