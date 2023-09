Le beau cadeau d’anniversaire de Beyoncé : “J’essaie de ne pas pleurer”

On ne prête qu’aux riches. Et on ne chante que pour les stars de la chanson. Pour son 42e anniversaire, Beyoncé a eu droit à une jolie surprise. Diana Ross est montée sur scène pour faire chanter “Bon anniversaire” aux 60 000 fans entassés dans le SoFi Stadium de Los Angeles. Très émues, les deux stars sont ensuite tombées dans les bras l’une de l’autre. “Je suis si reconnaissante, j’essaie de ne pas pleurer, a ensuite déclaré Beyoncé. Je suis heureuse d’être en vie, d’être sur scène, de voir vos visages. Je suis heureuse d’être capable de faire en sorte que vous vous sentiez en sécurité ici. Je suis reconnaissante envers la musique, envers le bien qu’elle me fait qui vous fait ensuite du bien.” Un anniversaire dont elle devrait se souvenir longtemps.