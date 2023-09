Timothée Chalamet et Kylie Jenner en couple : ils ont été surpris en train de s’embrasser au concert de Beyoncé

Dans le carré VIP (où l’on peut aussi apercevoir Kendall Jenner, Kim et Khloé Kardashian), on peut en effet les apercevoir discuter, rigoler, se tenir la main… et s’embrasser. Des images de TMZ qui ont évidemment très vite fait le tour des réseaux sociaux. Après Lourdes Leon, fille de Madonna et Lily-Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, voilà donc que la future star de Wonka est en couple avec Kylie Jenner.