"Elle nous regarde tous ce soir, heureuse que nous soyons ensemble" : un an après sa mort, Charles III rend hommage à Elizabeth II

Le roi Charles III a rendu hommage vendredi à sa mère Elizabeth II, un an après le décès de la souveraine, saluant "sa longue vie" et "ses services dévoués" et remerciant le public pour son soutien depuis son accession au trône.