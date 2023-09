”Bravo”

La fille de la reine Maxima et du roi Willem-Alexander avait rendez-vous à Rotterdam ce 9 septembre. Sa mission ? Baptiser un navire à son nom dans le port de la ville néerlandaise. “Je te baptise Vox Alexia et te souhaite, à toi et à ton équipage, une bonne navigation”, a déclaré Alexia lors de son discours. Détail ô combien symbolique : la princesse avait décidé de “recycler” une robe de sa maman pour marquer le coup.

C’est en effet dans une robe bleu marine signée Oscar de la Renta qu’Alexia est apparue pour l’événement. La pièce moulante a été portée par la reine Maxima à plusieurs reprises, notamment lors d’un voyage en Indonésie en 2020. Les fans de la monarchie, eux, n’ont pas tari d’éloges au sujet d’Alexia des Pays-Bas.