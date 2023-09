Mila Kunis et Ashton Kutcher au cœur de la polémique après avoir pris la défense d’un acteur condamné pour viol

L’acteur est connu pour avoir participé à la série “That '70 Show”, dans laquelle ont également joué Mila Kunis et Ashton Kutcher. Ces derniers ont par ailleurs pris la défense de Danny Masterson avant sa condamnation jeudi passé. Ils ont soumis des lettres au tribunal pour dépeindre un portrait plus doux de l’acteur coupable de viol.

Il y est décrit comme un “formidable modèle de grand frère” et un “mari dévoué et loyal”. Mila Kunis a expliqué qu’il était “un ami incroyable, un confident et surtout, un modèle de grand frère exceptionnel” pour elle. “Sa nature attentionnée et sa capacité à offrir des conseils ont été essentielles dans ma croissance tant sur le plan personnel que professionnel”, a-t-elle également écrit, comme le renseigne CNN.

De son côté, Ashton Kutcher a rappelé l’implication de Danny Masterson dans la collecte d’argent pour les premiers intervenants tombés malades après les attentats du 11 septembre ainsi que son soutien à une femme harcelée par son petit ami.

”Je ne crois pas qu’il soit un danger permanent pour la société et élever sa fille sans père serait en soi une injustice”, a déclaré le mari de Mila Kunis.

Ces lettres, “destinées au juge”, comme le rappelle Ashton Kutcher, ont pourtant été rendues publiques et ont soulevé l’indignation de la population américaine. “Nous soutenons les victimes, nous l’avons fait historiquement par notre travail et nous continuerons à le faire à l’avenir”, s’est défendu le couple dans une vidéo Instagram samedi. “Ces lettres n’étaient pas là pour mettre en doute le témoignage des victimes ou les retraumatiser de quelque manière que ce soit. Nous ne voudrions jamais faire ça. Et nous sommes désolés si c’est le cas.”