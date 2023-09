”En pleine forme”

Ce lundi, Jacques et Gabriella, 8 ans, ont en effet repris le chemin de l’école. Les jumeaux, vêtus du polo rouge de l’établissement primaire François d’Assise-Nicolas Barré, ont démarré le CE2 (la 3e primaire, Ndlr) cette année. Les enfants étaient accompagnés de leurs parents, Albert et Charlène. Cette dernière s’est confiée dans les colonnes de Monaco-Matin. Si le prince Albert a balayé avec force les spéculations sur la vie présumée de son épouse en Suisse, la Sud-Africaine, elle, a préféré mettre l’accent sur sa santé.

À lire aussi

”Aujourd’hui, je me sens en pleine forme, heureuse et sereine. J’espère pouvoir reprendre prochainement le sport. Je marche régulièrement, mais j’aimerais me remettre à l’entraînement de natation, pour recouvrer un peu plus d’énergie et me sentir plus forte”, a-t-elle confié au journal. Son avis sur les rumeurs à son sujet reste donc nimbé de mystère.