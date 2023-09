Fort heureusement, la santé du bébé, à l’instar de celle de sa maman, va beaucoup mieux.

Sur Instagram, elle revient pour la première fois sur cette épreuve.

“Je pense que seules les personnes qui ont vécu une situation similaire peuvent comprendre ce sentiment d’angoisse. Je serai éternellement reconnaissante envers les incroyables médecins qui ont sauvé la vie de notre bébé. Je suis également très reconnaissante envers mon mari qui a quitté sa tournée pour me rejoindre à l’hôpital et qui a pris soin de moi. Mon roc. Et à ma mère, merci de m’avoir tenu la main tout au long de cette épreuve”, écrit-elle dans un émouvant post Instagram.

Avant de poursuivre : “Ayant eu trois grossesses très faciles dans le passé, je n’étais pas préparée à la peur de subir une intervention chirurgicale d’urgence sur le fœtus. Je pense que seules les personnes qui ont vécu une situation similaire peuvent comprendre ce sentiment d’angoisse. Je comprends et respecte les mères qui ont dû se battre pour leur bébé pendant la grossesse. Dieu soit loué. Sortir de l’hôpital en toute sécurité avec mon fils dans le ventre a été la plus grande des bénédictions.”