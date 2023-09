Kate Winslet : "J’ai été sacrément courageuse de montrer mon corps comme ça, sans rien cacher"

Et aujourd’hui encore, elle subit toujours ce type de réflexion blessante. Notamment durant les prises de vues dénudées lors du tourange de Lee. En raison d’une blessure, l’actrice de 47 ans n’avait pas pu s’entraîner.” Vous savez, j’ai dû être sacrément courageuse de montrer mon corps comme ça, sans rien cacher. Certains membres de l’équipe me disaient de m’asseoir différemment pour telle ou telle scène. Et je rétorquais : 'Pourquoi ? À cause d’un peu de chair que vous pouvez voir ? Non, j’ai voulu que ça se passe ainsi'.”

Pour l’instant, le film n’a pas trouvé de distributeur.