La vente aux enchères d'objets de Freddie Mercury rapporte plus de 46 millions d'euros

La vente aux enchères d'objets personnels de Freddie Mercury a rapporté près de 40 millions de livres (plus de 46,5 millions d'euros), soit bien plus que les 7,6 millions attendus par la maison Sotheby's. Il s'agit du total le plus élevé d'une vente aux enchères d'affaires d'une célébrité.