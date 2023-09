"J'ai commencé à m'intéresser à la royauté à six ans quand le roi et la reine se sont mariés (...), j'étais devant ma télé, émerveillé", se souvient M. Lundqvist, 44 ans, organiste de profession.

Ce membre de l'association royaliste suédoise qui en compte quelques milliers prédit une liesse populaire à l'occasion du défilé organisé samedi dans ce pays de 10 millions d'habitants pourtant connu pour sa retenue.

Carl Gustaf XVI et son épouse la reine Silvia parcourront alors le centre de Stockholm en carrosse, escortés par 3.000 soldats.

"Le roi représente la continuité, la tradition et les valeurs chrétiennes. Alors, être là avec 500.000 personnes pour le célébrer, ça va être une sensation immense !", dit cet habitant de Timrå, une petite ville du centre de la Suède, un pays où le rôle du roi est protocolaire, se réduisant à des fonctions de représentation.

"Ce n'est pas un homme de pouvoir mais un symbole", dit à l'AFP Roger Lundgren, un spécialiste de la famille royale.

Le symbole d'une forme de normalité suédoise qui explique, selon lui, le respect du peuple pour son souverain : "il est assez timide, il ne cherche pas la lumière, il remplit ses fonctions du mieux qu'il le peut. Le roi est un peu comme nous tous. On n'est pas de grands passionnés. On est plutôt des tendres et lui aussi".

Torse nu

En dépit de pouvoirs limités, Carl XVI Gustaf sait user de son influence, en témoigne son intervention après le tollé déclenché par l'invitation de l'ambassadeur de Russie au prochain banquet des Nobel. La Fondation Nobel a finalement renoncé à convier le diplomate russe.

Ce respect des Suédois pour leur monarque se traduit dans les chiffres. Selon un récent sondage du journal Dagens Nyheter et de l'institut Ipsos, 62% des personnes interrogées affirment soutenir la monarchie, un taux constant depuis 20 ans.

La personnalité et l'itinéraire personnel du roi auraient pourtant pu susciter la controverse.

"Son père est mort quand il avait neuf mois. Lorsqu'il est monté sur le trône en 1973, il a succédé à son grand-père de 91 ans. Il est devenu roi à 27 ans", rappelle M. Lundgren, auteur d'une récente biographie du monarque.

Quelques mois à peine avant son accession au trône, Carl Gustaf XVI apparaît torse nu dans les pages d'un hebdomadaire people.

Les premières années de son règne sont marquées par sa passion pour les voitures de sport et son goût pour la fête. En 2010, un livre consacré à sa vie privée fait état de supposées relations extra-conjugales anciennes.

Il faut "tourner la page", se défend le roi et les Suédois suivent le mouvement.

"En Grande-Bretagne, il y a cette obsession du public et dans les médias pour tout ce qui se passe au palais de Buckingham", analyse Anders Lindberg, le rédacteur en chef du service politique du journal Aftonbladet.

"Ici, l'attitude est très différente. Il y a aussi tous les scandales, toutes les histoires sordides dont on pourrait parler mais ça ne se fait pas vraiment. (...) La plupart des gens n'aiment pas vraiment que l'on discute de ce genre de choses", relève-t-il.

Princesse Victoria

Roger Lundgren voit dans le comportement du roi, au moment où il monte sur le trône, le reflet d'un changement des moeurs de l'époque.

"C'était une période très particulière en Europe, le début des années 70. Il fallait qu'il soit moderne et son mot d'ordre a été que la Suède vive avec son temps, dit-il.

Chez les opposants à la royauté, une telle modernité devrait se traduire par un changement de régime.

Niclas Malmberg, le président de l'association des républicains de Suède, qui affirme compter 7.500 membres, a écrit à Carl XVI Gustaf pour lui demander de profiter de ce jubilé pour basculer vers la république.

Nous pourrions organiser "une grande fête au cours de laquelle il célèbrerait la démocratie, la Suède devenant un pays pleinement démocratique !", suggère-t-il.

Attachés à leur monarchie, les Suédois ne sont pas de cet avis. La princesse Victoria, la fille de Carl XVI Gustaf promise au trône, bénéficie d'une popularité record. D'après le sondage de Dagens Nyheter, la majorité des personnes interrogées souhaiteraient même qu'elle prenne dès à présent la succession de son père.