Les vrais Bridgerton

Né le 17 novembre 1974, Durek Verrett a été élevé en Californie par une mère d’origine indienne et norvégienne et un père d’origine haïtienne. Il se serait initié au chamanisme dès ses 12 ans et est même diplômé du National Holistic Institute de son État. Après s’être essayé au mannequinat, il devient un guide spirituel en vogue à Hollywood. Celui se présente volontiers comme un” chaman de sixième génération” compte Antonio Banderas et Gwyneth Paltrow parmi ses clients. Il partage d'ailleurs le goût de l'actrice et fondatrice de Goop pour les thérapies alternatives douteuses. Durek Verrett, 48 ans, est récemment apparu dans The Empire of Bling, une téléréalité diffusée sur Netflix, où il s’adonne à une séance de chamanisme. C’est en 2019 que son idylle avec Märtha Louise de Norvège débute.

À lire aussi

Parfois comparé à Meghan Marke et au prince Harry, le couple atypique entend faire sa vie loin de la Norvège, pays dont ils ont déjà dénoncé le racisme institutionnel. “Qu’une princesse choisisse un homme de couleur… Ça n’a jamais été fait dans l’Histoire. […] Les gens ne veulent pas des Bridgerton, ils veulent les regarder à la télévision, mais ils ne veulent pas des vrais Bridgerton, c’est-à-dire nous. Ils ne comprennent pas que notre monde ne peut pas rester le même et que nous devons évoluer”, avait-il déploré dans une vidéo diffusée sur Instagram en juin 2022.

La famille royale de Norvège, elle, a tenu à féliciter les futurs mariés. “Nous félicitons la princesse Märtha et Durek Verrett pour leur mariage en août de l’année prochaine. Nous sommes heureux pour eux et avons hâte de célébrer avec eux à Geiranger. Nous souhaitons à Märtha, Durek et aux filles tout le meilleur pour l’avenir”, a-t-on fait savoir via un communiqué.