Mathieu Kassovitz est sorti de l'hôpital: il est déjà de retour au travail (VIDÉO)

Mathieu Kassovitz semble se remettre petit à petit de ses blessures. Comme en témoigne son profil Instagram, il est sorti de l'hôpital et s'est même déjà rendu au travail, seulement une dizaine de jours après son impressionnant accident de moto. Mercredi après-midi, l'acteur se trouvait en effet à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, pour le début de la production de l'adaptation de son film culte "La Haine", sur scène. Il a rencontré et coaché les acteurs de ce spectacle dont il est le metteur en scène, et qui mêlera rap, danse et théâtre.