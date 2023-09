Meghan et Harry viennent de mettre la famille royale dans l’embarras : “Mesquin et petit”

”C’est ironique”

Discours, moments de complicité avec les sportifs… ces jeux sont l’occasion pour le couple de soigner une image particulièrement écornée. Leur vraie-fausse course-poursuite à New York et la rupture de leur contrat avec Spotify ont en effet fait baisser leur cote de popularité de façon vertigineuse. Cette fois, leur engagement pour les Invictus Games semble faire du tort à la famille royale britannique, grande absente de cette édition.

Certains vétérans déplorent le manque de soutien des Windsor à leur égard, rapporte le Telegraph. “C’est ironique que Buckingham Palace ait plus de choses à dire sur les Highland Games (des compétitions sportives et culturelles créées en 1856 en Écosse, Ndlr) plutôt que sur les Invictus Games, alors qu’ils détiennent des titres militaires. Ce faisant, le Palais a l’air mesquin et petit. L’amertume envers Harry ne devrait pas retomber sur les compétiteurs des Invictus Games”, lit-on dans le journal. Pour rappel, l'événement sportif se termine ce samedi 16 septembre.