Quand Audrey Crespo-Mara, présentatrice de l’émission ; lui tend une photo de sa maman décédée en 2008, Fabrice ne peut pas contenir son émotion. “C’est bouleversant pour moi, parce que ça, c’est ma maman. C’est ma mère… […] C’est marrant d’aimer à ce point-là une femme”, lâche-t-il, les yeux rougis.

Il se souvient : “Je l’appelais au téléphone tous les jours et je déjeunais avec elle jusqu’à cinq ou six ans avant sa maladie. […] J’apportais mon linge de corps, mon t-shirt et mes pantalons, parce qu’elle voulait laver le linge.”