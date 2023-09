La déclaration choc de Muriel Robin : “Si on est homosexuel, on n’est pas désirable”

Selon elle, les raisons sont simples. “Je connais les acteurs homos français, mais ils se taisent, sinon on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras. Citez-moi, au monde, un acteur ou une actrice (homo) qui fait une grande carrière. Il n’y en a pas.”

Manifestement remontée, elle poursuit avec une explication choc : “La jeune fille colle la photo de l’acteur dans sa chambre, le jeune homme celle de l’actrice. Il y a quelque chose de l’ordre du désir, de sexuel. Quand on est homosexuel, on n’est pas désirable, on n’est pas pénétrable. On n’est pas pénétrable. Et quand on n’est pas pénétrable dans cette société, et dans le cinéma, on ne vaut rien. Si vous êtes vieille, vous n’êtes plus pénétrée, si vous êtes moche, vous n’êtes plus pénétrée. Pénétrée ou désirée, c’est le même mot.”

Des déclarations qu’elle termine avec un message qui en dit long sur le chemin qu’il reste à parcourir dans notre société : “J’ai pleuré tous les jours les larmes de mon corps. On le voit, moi, je vais bien, c’est fini, c’est classé. Mais pourquoi est-ce que j’en parle ? Parce qu’il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes de 13, 14, 15, 16, 17 ans, il faut leur dire, ce n’est pas la peine qu’ils fassent ce métier, ils ne travailleront pas, ils ne feront pas de cinéma, et je ne veux pas qu’ils vivent ce que j’ai vécu.”