Charles III en France : un détail banni par le roi pour sa visite officielle

Plat interdit

On en sait déjà un peu plus sur le programme de ce voyage officiel. Le couple royal sera accueilli à l’aéroport d’Orly par la Première ministre Elisabeth Borne. Emmanuel et Brigitte Macron descendront ensuite les Champs-Élysées avec Charles III et Camilla Parker Bowles. Un dîner d’État dans la prestigieuse galerie des Glaces du château de Versailles va avoir lieu en leur honneur, selon le programme officiel fourni par l’Élysée.

À lire aussi

Si le menu n’a manifestement pas encore été dévoilé, on sait qu’une spécialité française ne sera pas sur les tables ce soir-là : le foie gras. Le monarque britannique, fervent défenseur de la cause animale, a banni le mets de toutes ses résidences royales. La reine Elizabeth II, elle, en raffolait. Charles III et Camilla Parker Bowles seront en France jusqu’au vendredi 22 septembre.