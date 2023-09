Nouveau rôle

Alors que le prince William vient de rallier New York, Kate Middleton a fait une apparition remarquée à la base aéronavale royale de Yeovilton. Et pour cause : elle est devenue commodore en chef du Fleet Air Arm, colonel en chef des 1st Queen’s Dragoon Guards et la nouvelle Royal Honorary Air Commodore de la Royal Air Force Coningsby pour les Cadets de l’Air. Charles III a octroyé ses nouveaux titres de prestige à sa belle-fille au mois d’août. Et Kate s’est manifestement régalée.

Sur place, la maman de George, Charlotte et Louis a notamment pu essayer un gilet de sauvetage, et sa réaction est devenue virale. La future reine a du mal à contenir son fou rire au moment où l’accessoire de survie se gonflait tout autour d’elle. Un moment qui ne fera sans doute que renforcer l’immense popularité de l’ancienne roturière. Sa récente apparition au Stade Vélodrome pour la Coupe du monde de rugby allait elle aussi dans ce sens.