Familiarité

Le roi britannique et le président français ont fait le trajet à bord d’une Citroën DS7 décapotable escortée par 136 chevaux de la Garde républicaine, puis ils ont eu une entrevue en tête-à-tête à l’Élysée. Mais un geste d’Emmanuel Macron envers Charles III interroge. Le président a en effet touché le dos du monarque à plusieurs reprises. Une familiarité qui pourrait être considérée comme une entorse au protocole.

À lire aussi

En juin dernier, le président américain Joe Biden avait été épinglé pour ce même comportement lors de sa venue au château de Windsor. Le duo y avait fait l’inspection des Welsh Guards. Face à la polémique, Buckingham Palace avait même dû réagir. “Quel merveilleux symbole de chaleur et d’affection entre eux et leurs nations”, avait confié un porte-parole du côté de People. On y ajoutait que le roi avait été “parfaitement à l’aise” avec ces marques d’affection en public. En sera-t-il de même pour Emmanuel Macron ? Il était en tout cas question qu'ils dînent ensemble au château de Versailles ce soir.