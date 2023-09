"Phénomène viral"

Celui qui se fait parfois surnommer le “Hot Bodyguard” outre-Manche a épaulé le couple royal lors de son arrivée à Paris ce mercredi 20 septembre. On a notamment pu voir Jonathan Thompson, vêtu d’un kilt, sur certains clichés avec Brigitte Macron et la reine Camilla. “Discret et professionnel, son kilt et son charme ont fait de lui un phénomène viral qui affole la gente féminine”, rappelle-t-on sur Twitter. Le major de 39 ans avait notamment fait sensation lors du couronnement de Charles III en mai dernier ou encore lors de la visite au Royaume-Uni du président ukrainien Volodymyr Zelensky en février. Considéré comme l’un des plus proches collaborateurs de Charles III, Jonathan Thompson a récemment brigué la 3e place du “Top 10” des célébrités “qui détiennent le véritable pouvoir dans la société britannique” selon Tatler, célèbre magazine consacré au gotha.