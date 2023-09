Face à la polémique, le comédien a répondu sur les réseaux sociaux. “Au vu de certains commentaires agressifs qui, entre autres, suggèrent même de couler mon voilier (ce qui, au demeurant, n’est pas gentil du tout) je me dois de préciser que mon voilier a été vendu en France en juin 2023 et que la TVA a été payée en France. Chers polémistes, vous pouvez passer à l’artiste suivant. Merci.”, a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Le réalisateur de “Bienvenue chez les Ch’tis” a effectivement acheté un yacht de 21 mètres de long à 3,5 millions d’euros, via une société offshore domiciliée à Antigua-et-Barbuda, un paradis fiscal.

Cela lui a été possible grâce à la Belgique. En effet, l’acteur est domicilié à Uccle, et cette opération n’est pas illégale en Belgique. L’île fait partie, selon l’UE, des “juridictions fiscales non coopératives”, où la TVA de 20 % ne s’applique pas sur cet archipel du Commonwealth.