25 septembre: les 40 ans du décès du roi Léopold III, le plus méconnu des rois belges

La jeunesse de Léopold et de ses frère et sœur Charles et Marie José est marquée par la Première Guerre mondiale où leurs parents jouent un rôle majeur sur le front de l’Yser. Les enfants sont envoyés en Angleterre pendant cette période. Il étudie à Eton. À la fin du conflit, son père est auréolé de gloire devenant le “Roi chevalier”.

En 1923, il est avec sa mère à Louxor lors de la découverte de la tombe de Toutankhamon. C’est au cours d’une visite à la Cour de Suède qu’il rencontre la princesse Astrid, nièce du roi Gustave V. C’est le coup de foudre. Le mariage est célébré en 1926. Lors de son arrivée au port d’Anvers, la princesse Astrid se jette avec effusion dans les bras de Léopold, une intimité affective en public qui charme la population présente. Installés au Stuyvenberg, Léopold et Astrid ont trois enfants, Joséphine-Charlotte, Baudouin et Albert. Il n’est pas rare de voir la princesse Astrid avec ses aînés, assistant depuis le trottoir parmi le public à des défilés militaires où prend part son époux.

La mort accidentelle du roi Albert I en février 1934, propulse Léopold III plus précocement sur le trône. Le 29 août 1935, c’est la tragédie. En vacances en Suisse au lac des Quatre cantons, Léopold au volant du véhicule fait une embardée en regardant la carte routière que lui tend Astrid. La reine est éjectée. Sa tête heurte violemment un arbre. Elle n’avait que 29 ans. Léopold III se retrouve veuf à 33 ans. Blessé au visage et au bras, il marche derrière la dépouille de la reine dans les rues de Bruxelles devant une population en larmes. C’est le début du mythe de la reine Astrid.

Aidé par sa mère la reine Elisabeth, Léopold III consacre du temps à ses enfants qui l’accompagnent lors de certaines de ses sorties officielles.

La guerre 40-45 éclate. Le roi entend prendre exemple sur son père et demeurer dans le royaume auprès des troupes mais celles-ci essuient de cuisants revers de la part de l’armée allemande. Le 25 mai 1940 au château de Wynendaele, le souverain tient une réunion avec ses principaux ministres qui l’enjoignent de les suivre en exil à Londres à l’instar d’autres familles royales. Le roi refuse et, en sa qualité de chef des armées, prend la décision de la reddition. C’est la brisure avec le gouvernement qui conteste la validité de cet acte sans contreseing ministériel.

Pourtant, cette posture de Léopold III le rend dans un premier temps populaire : tout comme sa mère la reine Elisabeth (allemande de naissance), il est resté sur le sol belge. Les choses tournent lorsque l’on apprend en décembre 1941 que le roi s’est remarié en septembre religieusement avec Lilian Baels, fille du gouverneur de Flandre occidentale. L’onde de choc est énorme. Tout d’abord, le roi, veuf de la reine Astrid, s’est remarié. Qui plus est en pleine guerre alors qu’il est retenu prisonnier entre les murs du château de Laeken. L’union a d’abord été célébrée religieusement ce qui est contraire à la Constitution et le gouvernement n’a pas donné son aval. Il est d’emblée précisé que Lilian Baels ne sera pas reine mais seulement princesse de Réthy et que la descendance du couple ne sera pas dynaste. Cependant, ce remariage va marquer un tournant important dans la perception du roi par les Belges. Qu’en aurait-il été si la reine Astrid n’était pas morte en 1935 et si le roi était resté veuf ? Nul ne le saura jamais.

En mai 1944, le roi Léopold III, la princesse Lilian, la princesse Joséphine-Charlotte, le prince Baudouin, le prince Albert et le petit prince Alexandre sont déportés en Saxe sous les ordres de Hitler. La famille royale fut ensuite transférée à Strobl en Autriche où elle fut libérée en juin 1945 par les troupes américaines.

Fin de la guerre mais pas de retour au pays. Va alors débuter “La question royale”. Le roi attend des excuses de la part du gouvernement et ne reconnaît pas les actes posés depuis Londres. Réciproquement pour le gouvernement. Pour éviter une vacance du trône, c’est le prince Charles, frère de Léopold III, qui est désigné en tant que régent. Une nouvelle cassure familiale.

Jusqu’en 1950, la famille royale vit à Prégny en Suisse. La première à revenir en Belgique est la princesse Joséphine-Charlotte accueillie avec grand enthousiasme. La même année, un référendum est organisé et donne 57 % pour le retour du roi mais les résultats diffèrent des deux côtés du pays. La Flandre est favorable au roi à l’inverse de la Wallonie. Des incidents éclatent faisant craindre une guerre civile. Tout au long de la campagne, les références à la reine Astrid n’ont pas manqué. Des affiches avec l’effigie de Baudouin portent l’inscription “Majesté, votre fils est notre roi”. D’autres s’en prennent férocement à Lilian de Réthy qui ne fut jamais acceptée par l’opinion publique.

De retour à Laeken, Léopold III confie la lieutenance générale du royaume le 31 juillet 1950 à son fils Baudouin. Un an plus tard à la majorité de celui-ci, Léopold III abdique. On imagine le drame filial. Léopold III et Lilian ont deux filles Marie Christine et Esmeralda en 1951 et 1956. Tous vivent au château de Laeken. Cette cohabitation du jeune roi Baudouin avec l’ex-roi commence à indisposer le gouvernement. Il est vrai que Léopold III continue à apparaître en public comme lors de l’exposition universelle de 1958. Après le mariage d’Albert avec donna Paola Ruffo di Calabria en 1959, c’est au tour du roi Baudouin de convoler avec dona Fabiola de Mora y Aragon en 1960.

Léopold III et sa famille sont priés de quitter Laeken et de s’installer au domaine d’Argenteuil. Le roi n’eut plus jamais une intervention politique. Il se consacra durant près de 25 ans à ses passions : la physique, les mathématiques, la photographie et l’exploration. Il fit partie de multiples missions scientifiques aux quatre coins du monde et en particulier en Amazonie. Il crée en 1972 le Fonds Roi Léopold III pour l’exploration et la conservation de la nature.

Ses contacts avec ses trois premiers enfants étaient très ponctuels. Il y eut un réel schisme entre Laeken et Argenteuil. Trois mois avant sa mort, Léopold III perd son frère le prince régent Charles avec qui il ne s’était jamais rabiboché.

Léopold III s’est éteint aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles à l’âge de 81 ans. Il a régné sur la Belgique pendant un peu plus de dix-sept ans. S’il n’avait pas abdiqué en 1951, il aurait connu un règne de 49 ans, soit le plus long de l’Histoire de Belgique.

Sa fille, la princesse Esmeralda, lui a consacré différents ouvrages pour mettre en lumière ses travaux d’explorateur et de scientifique, le faisant (re) découvrir par les Belges sous une autre facette moins controversée.

Léopold III est inhumé en la crypte de Laeken auprès de la reine Astrid et de la princesse Lilian décédée en 2002. La crypte est ouverte au public ce 25 septembre de 14 h à 17 h.