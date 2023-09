Catherine Deneuve révèle qu'elle n'aime pas son nom de scène : "Je regrette un peu..." (VIDEO)

Catherine Deneuve a accordé une interview à Pierre Lescure dans l'émission “Beau geste” sur France 2. L’occasion pour la célèbre actrice de revenir sur son nom de scène… et y aller de quelques confidences. “Je me suis appelée Deneuve à cause de ma sœur. Pour le film 'Les demoiselles de Rochefort', elle a dit qu’on ne pouvait pas dire 'Dorléac' et Dorléac'. C’est pour ça que j’ai pris le nom de jeune fille de ma mère mais je préfère mon nom 'Dorléac'.”