La Princesse Elisabeth prête serment en tant qu'officier (PHOTOS)

La princesse Élisabeth a prêté serment de "fidélité au roi, d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge" sous les yeux du roi Philippe, de la reine Mathilde, du prince Emmanuel et de la princesse Éléonore. Le prince Gabriel a participé à la cérémonie en tant qu'étudiant de l'ERM. La duchesse de Brabant a été la première à prêter serment, le faisant en néerlandais, en français et en allemand. Ses 95 camarades de classe l'ont suivie.

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 26 : Their Majesties the King and Queen attend the ceremony where her Royal Highness Princess Elisabeth will take her oath as an officer at the Royal Military Academy. Like her fellow students of the 160th Class of Social and Military Sciences and the 175th Polytechnic Class, she will swear "loyalty to the King, obedience to the Constitution and the laws of the Belgian people". The Princess will thus follow in the footsteps of her forebears:Ceremony pictured on SEPTEMBER 26, 2023 in Brussels, Belgium, 26/9/23 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

En prêtant serment en tant qu'officier, la princesse Élisabeth a suivi les traces de ses ancêtres. Le prince Léopold (le futur roi Léopold II) a prêté serment en 1852, le prince Albert (le futur roi Albert Ier) quarante ans plus tard, en 1892, le prince Léopold (le futur roi Léopold III) en 1923, le prince Albert (l'actuel roi Albert II) en 1953 et le prince Philippe (l'actuel roi) en 1980, le 26 septembre, il y a exactement 43 ans aujourd'hui. Le prince Laurent a également prêté serment en tant qu'officier, en 1985.

Les camarades de classe de la princesse Élisabeth qui ont également prêté serment mardi ont déjà passé trois ans à l'École Royale Militaire. Ils entament maintenant leur quatrième année. La princesse Élisabeth n'a suivi qu'une année de formation, mais elle est déjà revenue trois fois pour un camp d'été.

L-R, Princess Eleonore, Prince Gabriel, Queen Mathilde of Belgium, King Philippe - Filip of Belgium, Crown Princess Elisabeth and Prince Emmanuel pose for a family picture at a ceremony during which the students of the 160th Promotion of Social and Military Sciences and the officer students of the 175th Polytechnic Promotion take the oath as Sub-lieutenant or ensign second class, at the Royal Military School (KMS/ERM), in Brussels, Tuesday 26 September 2023. BELGA PHOTO DIRK WAEM

La princesse Élisabeth a entrepris sa troisième et dernière année d'études en « histoire et politique » au Lincoln College à Oxford, en Angleterre.

Après la cérémonie, la famille royale a pris un court moment pour poser devant les objectifs des photographes de presse.