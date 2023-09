Venue répondre aux questions de RFM lors de la présentation de son nouvel album “Sentiments heureux”, l’artiste a évoqué pour la première fois son rôle de mère.

”Ça va beaucoup mieux aujourd’hui. En devenant mère, je me suis rendu compte qu’il fallait que j’aille bien pour ma fille. Je veux lui montrer l’exemple et ne pas la bouffer avec mes névroses. Donc j’essaie de me sentir le mieux possible pour qu’elle puisse se sentir bien”, a-t-elle dit.

Et si certain(e) s fans de la chanteuse espèrent voir la petite Esmée sur le devant de la scène, ils seront déçus puisque l’artiste française a confié à nos confrères qu’il était hors de question de la montrer au grand public. “Les gens veulent trop voir mon enfant, mais ça n’arrivera jamais. Je suis beaucoup trop protectrice pour cela. On a vu un bout de ses doigts, et je trouve que ça, déjà, c’est bien”.