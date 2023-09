Matthieu Lartot, le journaliste sportif qui "cumule cancer et handicap" et qui n'a pas une personnalité facile

Voix télévisuelle des Bleus depuis 2009, son portrait avait déjà été proposé à Libération il y a plusieurs années. Offre repoussée. Aujourd’hui, c’est nous qui venons le chercher. Qu’est-ce qui a changé ? Une récidive d’un cancer du genou, une amputation, une vague de soutiens, un come-back annoncé et spectaculaire… Matthieu Lartot ne s’appartient plus. D’ailleurs, sa «condition», il l’a partagée de sa propre initiative sur les réseaux sociaux. Je me doutais que ma disparition de l’antenne allait poser question, j’ai préféré anticiper plutôt que de prendre le risque qu’on raconte n’importe quoi.» Le père de deux enfants de 12 et 19 ans et mari de Magalie, cadre dans une régie pub, se méfie de la rumeur et des conséquences éventuelles sur sa famille.

Matthieu Lartot était adolescent quand on lui a diagnostiqué un premier cancer du genou. Un long processus, plus d’un an, après avoir identifié une gêne pendant un match de rugby avec le club de son père, à Mantes-la-Jolie. «A l’annonce des médecins, c’est lui qui a consolé sa mère, se souvient son père, Pierre Lartot, toujours admiratif. Il a vécu cette expérience comme s’il était indestructible.» A 16 ans, celui qui avait pratiqué le football, le basket et finalement le rugby a dû faire une croix sur le sport. Un crève-cœur.

Un père président de club et cadre dans un grand groupe cimentier – «mais pas Lafarge» –, une mère professeure puis directrice d’établissement, l’aîné d’une fratrie de deux a grandi dans une famille de «gens sérieux et investis», pas toujours rigolos. Il entretient une belle complicité avec son paternel mais, les hommes se devant d’être des hommes, les mots ne sont pas toujours dits. Au moment d’annoncer le retour de son cancer en début d’année, Matthieu Lartot prend la parole à table, avec son épouse. «On voulait vous annoncer un changement de vie, je me fais amputer.» Avec le sourire. «J’ai une récidive de la tumeur, mais sans métastase.» «Il a été un peu commercial ce soir-là, il a vendu le peu de positif qu’il a trouvé», souligne Pierre Lartot, qui a salué, sur Instagram, la détermination «étonnante et ô combien stimulante» de son fils.

Sur les réseaux de Matthieu Lartot, des malades du cancer témoignent de leur expérience. On lui explique le bien qu’il fait en prenant publiquement la parole. «Je n’avais jamais parlé de ça tout au long de ma carrière.» Avec sa jambe raide, on lui demandait régulièrement s’il ne s’était pas fait les croisés. «Quand j’ai décidé de rendre cette information publique, je n’avais ni ambition ni rôle à assumer.»

Matthieu Lartot endosse désormais le costume de porte-parole pour deux communautés. «Je cumule cancer et handicap», dit-il, comme une bonne blague. «Quand ça m’est arrivé la première fois, je n’avais pas de repères. C’était un saut dans l’inconnu.» Aujourd’hui, il se revendique expert en service de chimiothérapie. Et depuis son amputation, il réalise les difficultés quotidiennes d’un handicap moteur. «Seulement 8 % du réseau parisien de transports publics est accessible, c’est une aberration.» Sa prothèse coûte 20 000 euros, le maximum de ce que peut rembourser la Sécurité sociale. «Pour la meilleure prothèse, il faut compter dans les 100 000 euros. Prenez un adolescent de 15 ans qui aurait le même type de sarcome que moi. Une prothèse se change tous les six ans et ça ne se revend pas comme une voiture. Sur toute sa vie, cela peut lui coûter un million d’euros. Vous trouvez ça normal ?»

Amputé au mois de juin, il est revenu à l’antenne le 10 septembre. «C’est quand même un sacré bonhomme, admire son collègue Cédric Beaudou, autre figure du rugby à France Télévisions. Il ne s’est jamais plaint, il a serré les dents et il a avancé sans jamais faire dans le pathos.» Des proches le qualifient de combattant. Contre la maladie, bien sûr, pour une meilleure accessibilité dans les stades désormais. Contre les autres aussi, parfois.

A France Télévisions, une autre image colle à la peau de Lartot. «C’est un personnage dur et froid, mais aussi brillant et travailleur, souffle un collaborateur. Quand tu le croises et que tu n’es pas sur sa route, c’est un mec intéressant avec qui tu peux avoir de bons échanges. Mais dès qu’il y a un rapport de force qui s’installe, il peut être très franchement odieux.» Alors, odieux Matthieu ? «On nous a expliqué que vous aviez un sacré caractère…» «Ouais.» «Vous avez une personnalité… pas tout le temps facile.» «Ouais.» «Très boulot.» «Ouais.» «C’est quelque chose que vous assumez ?» «Ouais.» Il développe, quand même. «Quand je suis en conférence de rédaction, j’attends que les personnes en face de moi connaissent tous les faits récents de l’actualité sportive. J’attends des propositions pertinentes.» Une reproduction de l’école Pierre Salviac, grand manitou du rugby dans les années 90 et père formateur de tous les nouveaux «bébés France Télé» de l’ovalie ? «Il nous appelait très tôt le matin pour savoir si on avait lu l’Equipe», aime raconter Lartot. Salviac avait la critique facile et il fallait parfois s’accrocher «Mais, tient à préciser Cédric Beaudou, dans le rugby, on s’implique et on se dit les choses de façon franche.»

Lartot est exigeant avec lui-même et, dans sa logique, il doit l’être avec les autres. Parfois, ça pète. A plusieurs reprises, il a failli en venir aux mains avec Fabien Galthié, personnage aux lacunes humaines reconnues. Le consultant depuis devenu sélectionneur des Bleus avait refusé de terminer un commentaire de match après un désaccord à l’antenne. «C’était une faute professionnelle.» On les imagine s’engueuler pendant des heures, chacun se battant pour son bout de viande. Et il y en aura d’autres, des «cacas nerveux». «Mais c’est comme ça. Je fonctionne comme ça dans la vie.»

Aux questions plus personnelles – salaire, opinion politique et même club favori –, Matthieu Lartot botte en touche. «Les gens qui regardent les matchs ne veulent pas savoir ce genre de choses, ça ne sert à rien.» Ces gens, des millions à chaque match, ont plébiscité le retour de la voix du rugby français. Celle qui adore s’enflammer quand une passe croisée permet de déchirer le premier rideau défensif. Celle qui manquera lors de la finale, diffusée sur TF1. Alors même que, de ses propres mots, «toutes les étoiles sont alignées» pour une victoire au bout du XV de France. Là encore, il s’en remettra.