Pierre Arditi donne de ses nouvelles après son malaise: "Je vais me reposer cinq jours. Je ne suis plus un perdreau de l’année"

Mais ce jeudi matin, sur les antennes de BFM, le comédien de 78 ans a donné des nouvelles rassurantes depuis son domicile. “J’ai fait un malaise vagal sur scène, et de l’hypoglycémie. Donc, évidemment, j’ai perdu le fil. Mais il n’y a pas d’AVC ni de truc comme ça. Ce n’est quand même pas rien, mais bon, ça va, c’est fini. Je vais me reposer cinq jours et recommencer à jouer mercredi.” Avant d’ajouter : “C’est la fatigue, et le fait de travailler très vite. Je ne suis plus un perdreau de l’année. À un moment donné, malheureusement, l’âge entre en ligne de compte. J’ai reçu 200 coups de téléphone. C’est à la fois angoissant et très agréable de voir que les gens m’aiment bien comme ça.”

À lire aussi

Pas question, pour autant, de lever le pied : “Ah non, je vais mourir en faisant ça. Ça n’existe pas la retraite chez les acteurs. La retraite chez les acteurs, c’est la mort. Cela n’a rien à voir : je ne suis pas mort.”

On s’en réjouit.