”Ils créent un certain récit”

Le passage du brun au blond n’est en effet pas le seulement changement opéré par Charlène de Monaco. La maman de Jacques et Gabriella est de retour au premier plan et multiplie à nouveau les sorties au nom de la famille princière. Après une visite en solo à l’Amicale des aînés monégasques ce 25 septembre, elle s’est affichée au bras de son époux. Ce 28 septembre, le couple a affiché un front uni pour inaugurer le navire d’intervention rapide de la Division de police maritime et aéroportuaire avec Charlotte Casiraghi.

À lire aussi

Charlène a également pris le temps d’adresser les rumeurs “fatigantes et épuisantes” dans le cadre d’une interview avec la presse sud-africaine. “S’il y a mille photos de moi lors d’un événement, ils en choisiront une où je baisse les yeux ou une où je ne souris pas, puis diront que j’ai l’air maladroite ou malheureuse. On a l’impression qu’ils créent un certain récit”, a déploré celle qui dit “heureuse et sereine” du côté de News24.