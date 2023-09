Dernier lien

Ce 28 septembre, le Telegraph a confirmé une information qui circulait au Portugal depuis quelques jours : le couple a bien passé du bon temps à Melides, ville de bord de mer située dans le sud du pays. Et ils y ont même revu une tête couronnée. Le prince Harry et Meghan Markle ont effet rendu visite à la princesse Eugenie, l’une des filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson.

La sœur de la princesse Beatrice partage sa vie entre Londres et Melides. Jack Brooksbank, son époux et le père de ses deux enfants, August et Ernest, travaille en tant que responsable marketing pour le CostaTerra Golf and Ocean Club depuis quelques années. C’est d’ailleurs là que les exilés californiens auraient séjourné. La presse britannique parle parfois d’Eugenie comme étant le dernier véritable lien entre le prince Harry et sa famille. En 2020, la princesse s’était installée à Frogmore Cottage, l’ancienne demeure controversée des Sussex à Windsor.