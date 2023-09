Clara Luciani annonce la naissance de son fils sur Instagram

L’interprète de La Grenade, Ma Sœur et Le Reste a partagé un cliché sur son compte Instagram pour annoncer la venue de son fils. C’est en story que Clara Luciani a posté une photo où l’on peut apercevoir une tétine posée sur une table à côté d’une tasse et accompagné de la phrase “Here comes the son” en référence à la chanson des Beatles “Here comes the sun”.